La Fos Prysmian di Battipaglia prolunga la cassa integrazione per i circa 300 lavoratori dello stabilimento cittadino. Lo scorso 14 dicembre, a Confindustria Salerno, si è svolto l’incontro tra i vertici della società francese e la rappresentanza sindacale dell’azienda. Un incontro nel corso del quale, come una doccia fredda, si è tornato a parlare di cassa integrazione, in prosecuzione di quella già attualmente attiva. Nel corso dell’incontro, i vertici aziendali hanno ribadito la mancanza di commesse di fibra ottica.

Una stagnazione che impone la prosecuzione della cassa integrazione, attivata lo scorso 16 ottobre e che sarebbe dovuta terminare, secondo gli accordi, il 14 gennaio 2024. Invece, la situazione non sembra essere variata e, per questa ragione, la Prysmian ha avanzato la richiesta di ulteriori tredici settimane di cassa integrazione. Se non dovessero esserci ulteriori proroghe, quindi, l’ammortizzatore sociale dovrebbe durare fino al 14 aprile 2024. Dopo Natale, quindi, anche la Pasqua potrebbe essere amara per le 289 famiglie battipagliesi che lavorano presso lo stabilimento. La Rsu, sempre nell’ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali, si è mostrata aperta alla soluzione.

Tuttavia, ha chiesto all’azienda di valutare una rotazione differente. Al momento, infatti, i lavoratori prestano servizio per circa il 25-30% del monte ore previsto. Una soluzione adottata per evitare il blocco totale delle macchine, che avrebbe causato problemi di produzione. La Rsu vorrebbe che il tetto fosse esteso fino al 50%, per dare maggiore respiro alle maestranze. Per sapere se la richiesta sarà accolta da parte dei vertici aziendali si dovrà attendere oggi, quando azienda e rappresentanti sindacali si incontreranno nuovamente.

Intanto, prosegue anche il lavoro ministeriale teso a tutelare le produzioni italiane, anche nel più ampio progetto di digitalizzazione del paese. Un lavoro che, si spera, possa difendere in futuro realtà come quelle della Fos.