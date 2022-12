Vertenze Gesema e Consorzio: «Sindaco, nessuna incompatibilità»

Non vi è alcuna incompatibilità dalla carica per il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma. E' la decisione del Tribunale civile di Nocera Inferiore, riguardo il ricorso dell’ex primo cittadino Giovanni Romano. Quest’ultimo contestava il “doppio ruolo” di Somma nelle liti pendenti sui casi Gesema e Consorzio farmaceutico: nel primo era chiamato in causa da ex revisore della partecipata in un procedimento che vede il Comune costituito parte civile, nel secondo rispondeva dei danni chiesti dall’ex direttore del Cofaser.

I giudici hanno accolto la tesi della difesa, volta a «una valutazione più profonda sulla reale sussistenza di una contrapposizione tra Comune e sindaco», concludendo che «è necessario che la decadenza sia ancorata a una evidente e non strumentale contrapposizione tra l’Ente e l’amministratore che li veda rivestire il ruolo formale di controparti in giudizio». La domanda è stata così rigettata.

«La decisione del Tribunale non mi sorprende perché ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura e perché ricalca in pieno la linea di pensiero che abbiamo sempre portato avanti - dichiara Somma - nel rispetto del risultato elettorale scelto dai cittadini ci siamo concentrati a lavorare, a testa bassa, per la città. Non ci interessa altro se non questo: proseguire, oggi con ancora più slancio ed entusiasmo, l’attività amministrativa per il bene comune. Un organo giudicante ha scritto la parola fine ad una vicenda a lungo strumentalizzata per fini politici se ne facciano tutti una ragione».