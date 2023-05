Omignano, aggredito da uno sciame di vespe: 60enne grave in ospedale

Attaccato da uno sciame di vespe, rischia la vita. È ricoverato in gravi conduzioni all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania un 60enne di Omignano aggredito ieri sera dagli insetti.

Una raffica di punture sul viso che lo hanno ridotto in fin di vita. L'uomo ha cercato di difendersi ma subito dopo l’aggressione è crollato a terra, rischiando uno choc anafilattico.

Prontamente soccorso, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale, dove è stato sottoposto alle cure del caso. La sua situazione è piuttosto grave, a causa del veleno iniettato dagli insetti.

I medici hanno notato la presenza di segni multipli sul viso, punture che avrebbero potuto innescare lo choc anafilattico: fortunatamente è stato soccorso in tempo. Altra brutta avventura per una turista tedesca finita in ospedale con un brutto trauma facciale e frattura alle vertebre: la donna è caduta rovinosamente a terra dalla bicicletta. L’incidente ieri pomeriggio sul Monte Stella.