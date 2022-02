Vestiti e accessori contraffatti, blitz in un deposito a Eboli

Sequestro di oltre 2mila prodotti tra capi di abbigliamento e accessori contraffatti, quali scarpe, borse ed orologi, trovati all'interno di un deposito a Eboli. Nel corso degli accertamenti è emerso un vero e proprio «mercato del falso» con merce venduta online, in particolare attraverso i social network, e come base logistica il deposito di Eboli. I militari hanno proceduto a diverse perquisizioni, scoprendo una serie di prodotti recanti note griffe della moda, palesemente contraffatti che, seppur falsi, si presentavano di ottima fattura, con tanto di certificati e annesso packaging, pressoché identico all'originale.

Oltre alla merce, è stata posta sotto sequestro anche una somma di denaro pari a circa 1.400 euro, ritenuta verosimilmente il provento dell'attività illecita, nonché i due conti correnti postali utilizzati dal responsabile nelle compravendite sul web, un 23enne ebolitano. Inoltre, sono in corso di identificazione gli acquirenti i quali, dall'analisi della pagina Facebook dove venivano pubblicizzati e commercializzati i prodotti, sembrerebbero essere numerosi. Nei loro confronti, una volta individuati, sarà avviata l'istruttoria per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista in questi casi. Il 23enne è stato denunciato a piede libero alla Procura di Salerno per il reato di contraffazione.