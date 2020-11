«Indignazione». È l’unico commento del prefetto Francesco Russo all’aggressione di sabato pomeriggio in ospedale, oltre alla «solidarietà» a tutto il personale sanitario. Fatti gravi che riaccendono le luci sul tema della sicurezza in tempo di Covid. Erano all’incirca le 18 quando al Ruggi sono arrivati alcuni parenti di una donna morta. Hanno aggredito un medico in servizio al pronto soccorso pretendendo di portare via la salma della propria madre, morta di Covid ad 85 anni. Sono stati momenti di panico: i familiari sono infatti riusciti a raggiungere la stanza «protetta» dove era la salma e sono entrati. Soltanto il deciso intervento dei carabinieri del maggiore Adriano Castellati ha riportato la calma. I militari hanno ora denunciato i responsabili nonostante il medico aggredito non abbia presentato querela. Tutto ciò in virtù delle recente legge numero 113 del 14 agosto 2020 che consente alle forze dell’ordine di procedere in autonomia in caso di aggressione di un medico.

L’accusa: interruzione di pubblico servizio. È stata anche fatta segnalazione all’Asl affinché i familiari della defunta possano essere tutti messi in isolamento fiduciario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA