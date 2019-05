Martedì 14 Maggio 2019, 09:00

NOCERA INFERIORE. Rispondono di quattro furti solo in provincia di Salerno, ma sono considerati autori di altrettanti colpi anche nei comuni del napoletano. Finiscono sotto processo due fratelli romeni, che tra maggio e giugno scorso, si resero autori di almeno quattro furti a danno di auto in sosta nei parcheggi dei centri commerciali. La tecnica era la stessa di sempre: la procura di Nocera contesta ai due il furto di una borsa a Pontecagnano, custodita nell’auto del parcheggio del "Declathon", due a Cava de’ Tirreni, dove ruppero il finestrino di due auto, parcheggiate nell’area del supermercato Conad, portando via scarpe da donna e due zaini con dentro quaderni e libri per bambini. Il quarto colpo a Nocera Inferiore, quando rompendo sempre il finestrino di un’auto, ferma nel parcheggio interno dell’area di servizio Alfaterna Nord, riuscirono a portar via un borsello con dentro documenti e 750 euro in contanti. Nel giorno dei precedenti furti, il 22 giugno scorso, uno dei due imputati per sottrarsi ad un controllo della polizia stradale di Angri, non si fermò all’alt degli agenti, provando a fuggire e procedendo a zig-zag per strada, finendo la sua corsa dopo aver impattato due auto in transito. Nel novembre del 2017 i due furono coinvolti in una precedente operazione condotta dai carabinieri di Giugliano, per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Anche in quell’occasione, avevano sottratto indumenti da un’auto, dopo averne danneggiato il finestrino.