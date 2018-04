Sabato 28 Aprile 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 06:51

Il rumore del vetro in frantumi e poi le mani istintivamente portate al capo come per proteggersi da un attacco inaspettato e improvviso. Paura e caos, nel tardo pomeriggio di ieri, a bordo di un convoglio regionale che viaggiava verso la stazione di Mercato San Severino. Un uomo ha riportato una ferita alla testa e diverse escoriazioni a causa dell’incidente in cui è rimasto coinvolto proprio mentre era seduto in treno. A provocare le lesioni dell’uomo, il blocco temporaneo del convoglio e un gran caos è stato il lancio di un sasso che ha prima sfondato il vetro del convoglio e poi ferito il malcapitato che non ha avuto modo di rendersi conto di che cosa gli stesse accadendo.È accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 19.30, nei pressi della stazione di Fratte. Il treno viaggiava a velocità non particolarmente sostenuta quando all’improvviso è stato oggetto di un lancio di sassi da parte di ignoti. Una delle pietre ha mandato in frantumi il vetro di uno dei vagoni ed è finita contro la testa di un uomo che era seduto al finestrino, immerso nel tipico caos dei treni all’ora del rientro a casa. Il regionale era da poco partito dalla stazione di Salerno e si stava dirigendo verso Mercato San Severino. Il fatto si è verificato poco dopo la stazione della villa comunale di Fratte.