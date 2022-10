«Vi dò gli ingredienti, il pane lo fate voi»: la provocazione di una panettiera

Vende gli ingredienti per fare il pane, ma l’energia elettrica , il gas ed il lavoro “ce lo mettete voi”. La provocazione arriva da una panattiera di Auletta.

Petronilla Cavallo che ha inventato il “Panikea”. Un panetto di lievito, dell’acqua e del sale e poi un biglietto con su scritto “La corrente, il gas e il lavoro ce lo mettete voi. 2.50 euro”. I costi sono aumentati vertiginosamente per tutte le attività commerciali.

I piccoli artigiani, le botteghe ed attività come i panifici che lavorano molto con energia elettrica e gas stanno affrontando un periodo davvero buio, tanto da far pensare, come comunica in modo “semplice diretto” la foto della signora Petronilla, che a volte, balena anche l’idea che non “ne valga più la pena continuare a lavorare in queste condizioni”.