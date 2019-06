Sabato 8 Giugno 2019, 11:30

Era il 2009 quando a causa del crollo di alcune abitazioni del centro storico di Caggiano e di parti di roccia del costone fu chiusa la strada Caggiano-Salvitelle. Si tratta della strada provinciale 341 in località Murge nel tratto dalla Via Fonte Tufolo alla località Murge Cappello. Una strada panoramica ma anche molto importante per il collegamento tra le due comunità, soprattutto per i bambini di Salvitelle che vanno a scuola a Caggiano. In questi anni il tratto è stato sostiuito da un percorso comunale non proprio eccellente e anche logorato dal tempo e dal traffico, così era essenzialre poter riaprire la strada provinciale. Dopo milioni di investimento, messa in sicurezza del costone e delle case e dopo la solita lungaggine burocratica, questa mattina, finalmente, una ruspa ha potuto togliere il blocco in cemento che - come una lapide stava sancendo la morte di questo tratto di strada.