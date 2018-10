Mercoledì 3 Ottobre 2018, 13:23

I carabinieri della stazione di Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, prendendo spunto da una denuncia contro ignoti presentata da una signora di Cassano Irpino, iniziavano immediatamente un’attività investigativa all’esito della quale hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria una 21enne ed una 39enne della provincia di Napoli nonché una 22enne della provincia di Caserta.Le tre donne, senza esserne né proprietarie né delegate, aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di una casa a Marina di Camerota, per il periodo estivo. Grazie a foto panoramiche mozzafiato ed al prezzo conveniente, riuscivano a persuadere la potenziale affittuaria che, convinta che si trattasse di un buon affare, non esitava a versare 400 euro d’acconto, mediante ricarica su carta prepagata. Ma, incassato il denaro, le predette facevano perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibili su tutte le utenze fornite. Solo a questo punto la malcapitata non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata e non indugiava a denunciare l’accaduto ai carabinieri. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare le tre donne che sono state denunciate perché ritenute responsabili del reato di truffa in concorso.