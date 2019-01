Giovedì 24 Gennaio 2019, 20:11

«Mò li portano via. E io come faccio da sola?». Lacrime e cioccolatini. Così si è presentata stamattina la signora Lucia, 70enne residente in via Pesca, a Pagani, per salutare gli extracomunitari del centro d'accoglienza gestito dalla cooperativa San Pio di Angri.La signora Lucia ha voluto testimoniare così il suo affetto verso i ragazzi del centro, confinante con la sua abitazione. Dal novembre 2016 ad oggi, tutti i giorni, gli uomini e le donne ospitate in via Pesca avevano creato un rapporto incredibile con la donna, divenuta per tutti nonna Lucietta.La signora Lucia, nonostante il freddo della campagna paganese, ha atteso con cioccolatini e caramelle che i ragazzi fossero portati via dal centro d'accoglienza paganese. Un'attesa contraddistinta dalle lacrime e dalla tristezza della signora, adesso lasciata sola.«I ragazzi mi facevano compagnia, sono stati sempre gentilissimi con me. Perché non possono restare qui? Lavorano tutti. Si danno da fare», ha più volte affermato tra le lacrime la signora.Poco prima di abbandonare il centro, i migranti arrivati nel 2016 dalla Libia hanno fatto fermare le navette e dato un ultimo bacio a nonna Lucietta, che ha potuto distribuire i propri doni a tutti i suoi nipoti acquisiti.