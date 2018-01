Viabilità, al via nel Cilento i primi interventi di messa in sicurezza

Giovedì 4 Gennaio 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A breve inizieranno i primi interventi di messa in sicurezza lungo le strade provinciali salernitane, molte delle quali nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in questi anni purtroppo colpite dal dissesto idrogelogico. Dopo l'approvazione del Piano di manutenzione provinciale, infatti, sono stati messi a gara i primi interventi programmati. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente provinciale, Luca Cerretani, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. «È’ chiaro che non si risolveranno i problemi legati alla viabilità provinciale - ha scritto Cerretani - ma sono i primi segnali di vita». In particolare, in primi interventi riguarderanno la Sp 315 e 278 in Capaccio-Paestum, Sp 15 in Perdifumo, Sp 46 in Laureana, Sp 77 in Stella, il tratto Futani/San Mauro, Sp 35 in Petina, Sp 116/15 in Sessa C.to, Sp 429 in Contursi, il tratto Valva/Laviano, Sp 54 in Vibonati, sp 12 in Controne, il tratto Rofrano/Sanza, Sp 11 in Sacco ed Sp 419 in Roccadaspide. «Seguiranno tutti gli altri interventi inseriti nell’elenco fino al completamento» ha concluso, quindi, il vicepresidente.