Si lavora a pieno regime per completare la rotatoria allo svincolo autostradale di Nocera Inferiore dell’autostrada Napoli Salerno. L’idea che l’opera possa mitigare il traffico all’ingresso e all’uscita dell’A3 è concreta. Attualmente via Barbarulo è stata parzialmente chiusa per consentire la realizzazione dei marciapiedi di collegamento con la strada di penetrazione nel centro città. Le auto che viaggiano in direzione via Atzori deviano verso via Marrazzo o via Correale. La chiusura sembra aver dato buoni risultati in termini di fluidità del traffico. Ci sono meno ingorghi, sia in uscita che in entrata dall’autostrada.

La soluzione tampone potrebbe diventare definitiva. Ci stanno pensando i tecnici comunali. Non è escluso, dunque, che l’ultimo tratto di via Barbarulo resti a senso unico. Sulla rotatoria, intanto continuano i lavori di completamento. È iniziato il montaggio del prefabbricato che dovrà ospitare l’ufficio degli addetti alla sosta affidata alla Nocera Multiservizi. Il parcheggio potrà ospitare 200 auto. Strategico per la sua posizione, chi esce dall’autostrada potrà lasciare l’auto per arrivare in centro a piedi. La grande rotatoria con parcheggio e stazione dei bus, dovrebbe essere inaugurata entro la fine di giugno. Prima, però, dovrà essere effettuato il collaudo per il definitivo via libera. Tempi burocratici che rischiano di allungare il crono-programma. Un altro grande cantiere sta per essere aperto in via Napoli, altra strada di penetrazione in diverse zone, dal prossimo 10 giugno sarà interessata da tre interventi che ne modificheranno aspetto e funzionalità. I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno dall’area adiacente all’istituto scolastico Domenico Rea anche per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali.

«L’intervento - spiega l’assessore Gianluca Perna - riguarda il rifacimento dell’intera pavimentazione. Saranno anche recuperate delle zone da adibire ad area di sosta anche nella vicina traversa di via Napoli mentre sarà realizzata un’area verde attrezzata nei pressi degli uffici Gori». «L’obiettivo primario - sottolinea il consigliere Luciano Passero - è fornire ulteriori posti auto gli automobilisti, considerando la significativa espansione urbanistica e commerciale della zona».

«Sta per concretizzarsi - precisa il sindaco Paolo De Maio - un importante intervento che la città e il quartiere attendono. È uno snodo nevralgico, soggetto a intenso transito, sia per le scuole che per le attività commerciali. Crediamo che questa sia una risposta per consentire il migliore sviluppo dell’intera area».