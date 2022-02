Autostrade Meridionali comunica che, per consentire lavori di manutenzione della galleria Castello, in orario notturno, dalle 22 di questa sera, venerdì 4, alle 6 di sabato 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava Dè Tirreni e Salerno, verso Salerno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cava Dè Tirreni, si potrà raggiungere la città di Salerno attraverso la ss18 Tirrena inferiore.