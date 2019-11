Il presidente della Provincia, Michele Strianese, ha disposto la chiusura al traffico per un mese del ponte sul torrente Asa situato sulla Sp175 Litoranea.



Alla base della decisione la necessità di svolgere una serie di indagini «per la valutazione di sicurezza strutturale» viste le condizioni di degrado in cui versa il viadotto.



«Tale chiusura - si legge nella nota della Provincia - sì è resa necessaria per consentire l’effettuazione delle indagini, le prove necessarie e la progettazione di eventuali interventi a farsi per la completa messa in sicurezza del ponte e al fine di consentire il passaggio del traffico veicolare».



Ad effettuare le indagini il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno. Per quel che concerne la viabilità, gli automobilisti potranno utilizzare la Sp 417 Aversana.



«La decisione assunta oggi, di concerto con il Presidente Michele Strianese - spiega il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara - è la conseguenza naturale di un percorso avviato già lo scorso 20 settembre dal Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ed il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno allo scopo di sostenere un progetto di costante valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti presenti nel territorio provinciale. Una sinergia, questa, che ha fatto sì che emergesse lo stato di possibile pericolosità della Sp 175, in corrispondenza del ponte sul torrente Asa; uno stato che sarà vagliato dai tecnici nelle prossime ore con il palese intento di verificare con maggiore precisione ed in condizioni più idonee la percorribilità del tratto e/o l’eventuale necessità di attuare un rifacimento dello stesso».



La situazione di degrado del ponte ha destato non poco allarme fra automobilisti e residenti, che nei mesi scorsi hanno chiesto l'intervento delle autorità preposte. Portavoce di tali istanze il coordinatore di Sinistra Italiana, Federico Marra, che ha presentato un esposto in Procura per fare chiarezza sulla vicenda.



«Dopo sei mesi dalla nostra denuncia - sottolinea Marra - finalmente un provvedimento, seppur spiacevole, è stato preso: il ponte sul fiume Asa a Magazzeno è stato chiuso. Non è una vittoria ma è solo il primo passo per poter riparare questo ponte in tempi rapidi e restituirlo ai cittadini augurandoci che la Provincia è il Comune di Pontecagnano Faiano escano dal torpore avuto fino adesso. Dobbiamo ringraziare la Procura della Repubblica che grazie al suo intervento ha accelerato questa decisione che conferma i nostri timori e smentisce le rasicuranti parole del presidente della Provincia che dichiarava nelle settimane scorse che era tutto sotto controllo e che il ponte seppur avesse avuto un lieve calo di sicurezza era ancora fruibile. Questa chiusura al traffico potrà accelerare il tanto agognato ripensamento e riutilizzo della litoranea anche in chiave pedonale». © RIPRODUZIONE RISERVATA