Venerdì 17 Agosto 2018, 11:00

«Risultati soddisfacenti». Queste le prime, parziali, conclusioni che Istemi trae dalle analisi effettuate sul viadotto Gatto, rese note nel tardo pomeriggio di ieri. Il Comune di Salerno è infatti andato in pressing sulla società specializzata di Mercato San Severino, incaricata nel maggio scorso di effettuare le verifiche strutturali e statiche sul viadotto Gatto, per la consegna delle risultanze degli approfondimenti tecnici che dovranno chiarire in maniera definitiva e complessiva quali saranno gli interventi da programmare e realizzare sulla strada sopraelevata per garantirne sicurezza e stabilità.Ieri pomeriggio, la comandante della Polizia Municipale Elvira Cantarella ha incontrato i tecnici della Istemi per fare il punto sui controlli e capire quali siano i tempi per la consegna della relazione tecnica che dovrebbe accertare lo stato dell'arte e tracciare la linea per gli interventi che interesseranno il viadotto. Nella giornata di ieri sono arrivati i primi riscontri delle verifiche eseguite sul viadotto Gatto nell'ambito del programma di monitoraggio inziato a maggio. Secondo quanto riferito dall'assessore alla mobilità e urbanistica Mimmo De Maio, sono state eseguite indagini sulla prima serie di piloni che hanno dato esito «positivo e soddisfacente riguardo alla tenuta statica e funzionale dell'infrastruttura». Il Comune ha anche fatto sapere che l'attività proseguirà su tutto il viadotto anche mediante prove di carico, utilizzo di droni e baybridge per concludersi entro la fine del mese di settembre quando sarà consegnata la relazione finale. «Il Comune di Salerno - dichiara il sindaco Vincenzo Napoli - è attento per quanto di competenza alla verifica dell'efficienza e funzionalità di tutte le infrastrutture presenti in città. Abbiamo più volte, ad esempio, sollecitato gli importanti lavori attualmente in corso a cura dell'Anas sulla Tangenziale di Salerno».