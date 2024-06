Una città non a misura di non vedenti. O almeno, parte di Salerno. Nonostante le difficoltà quotidiane vissute dai tantissimi utenti ciechi nella città di Arechi a fare un appello alle istituzioni è il consigliere regionale dell’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti, Antonio De Angelis. Ostacoli, rischi, pericoli: tutto concentrato in un’area circoscritta che per la percezione di un non vedente è come avere un mare ai propri piedi, dove non si sa fino a che punto spingersi per non sprofondare. A voler “nuotare” in totale sicurezza è proprio il consigliere dell’associazione, che – nonostante la disabilità – conosce a memoria la città e tutte le barriere di cui è dotata, soprattutto nella zona della cittadella giudiziaria, laddove i percorsi dovrebbero essere – contrariamente – più facilitati e alla portata di tutti.

LE PAROLE

Così proprio De Angelis fa un appello alle istituzioni e a chi di competenza: «Volevo porre all’attenzione una forte criticità di pericolo in viale Unità d’Italia. Premesso che il marciapiede è largo in entrambi i lati e mancante di ostacoli percettivi che permettano una fruizione in sicurezza (ad eccezione del bordo delle aiuole che delimitano il prato sotto il muro perimetrale della stessa) – ha sottolineato - vi è anche l’inesistenza di percorsi tattiloplantari che guidino lungo il percorso all’ingresso della cittadella giudiziaria, a quello di viale Unità d’Italia e via Dalmazia». Un percorso che personalmente De Angelis ha potuto verificare, insieme al suo “amico fidato”, un bastone bianco: «Non esiste alcun segnalamento tattiloplantare che guidi in corrispondenza dell’unico impianto semaforico a chiamata con avviso sonoro posto alla Cittadella. Ma le criticità sono molteplici: il marciapiedi che porta al ponte che attraversa il fiume Irno è contraddistinto da travi in ferro che probabilmente hanno una funzione strutturale e decorativa ma essendo il marciapiedi sprovvisto di percorsi tattili è pericoloso per i non vedenti. A destra invece, costeggiando il parapetto vi sono piante che invadono il percorso e creano il rischio di ferimento in quanto rovi e se ci si sposta verso il centro essendo le travi della capriata del ponte inclinate non si percepiscono con il bastone e si rischia di colpire violentemente con la testa i tubolari, ferendosi gravemente. Non vi sono delimitazioni che ai non vedenti permettano un andamento rettilineo e in sicurezza».

Infine la proposta: «Creare percorsi tattiloplantari nel corridoio centrale o nel perimetro esterno effettuando una pulizia della vegetazione».