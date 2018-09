Vicienzo De Luca: gli ideatori del «fake del governatore si rivelano. E si congedano

Lunedì 24 Settembre 2018, 15:27

Per anni ci si è chiesto chi ci fosse dietro agli occhiali fucsia di Vicienzo De Luca. Chi avesse creato e curasse la pagina satirica dedicata all’allora sindaco di Salerno, oggi governatore della Campania, che è crescita nel tempo fino a sfiorare i 28mila follower. E che si è duplicata, in un’apposita pagina contrassegnata dalle stessi lenti fucsia e da quel Vincenzo napoletanizzato in Vicienzo, con l’avvento del nuovo sindaco. Ebbene, gli ideatori e i curatori dell’irriverente quanto divertente e mai offensiva caricatura sono venuti allo scoperto. E lo hanno fatto con un post di congedo. «Ciao! Il nostro è un saluto ma non un addio. Il peso del governo della regione Campania con Vicienzo De Luca e della città di Salerno con Vicienzo Napoli è diventato troppo impegnativo, ci dimettiamo!»Così Gianluca Passananti, Rosario Lamberti, Massimiliano De Simone salutano gli affezionati fan e, al tempo stesso, si presentano. I tre, di fatto precursori dell’imitazione del presidenre De Luca di Maurizio Crozza, ci mettono nomi e cognomi e pure, in un apposito post scriptum, un chiarimento che è poi la risposta alla domanda che chiunque abbia visitato la pagina si è fatto: «Gianluca è il papà di Vicienzo De Luca».I tre animatori delle pagine di Vicienzo De Luca e Vicienzo Napoli, però, non rinunciano a ricordare quanto fatto: realizzato una funivia a Via dei Principati per collegare la chiesa della Madonna del Carmine alla Lungomare; installato un’insegna luminosa di Las Vegas nella fontana della Rotonda; ospitato La statua della Libertà, La Torre Eiffel e Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro; aperto il primo Hard Rock Cafe con dentro Starbucks sul Corso; portato la laguna di Venezia a Piazza Portanova; realizzato il ponte sullo stretto di Messina che arriva fino a Fratte; ospitato il formidabile maestro di fuochi d’artificio Kim Jong-un per il concerto di Capodanno; fatto nevicare e all’occorrenza portato il sole. Sappiamo che quando leggete i post di Vicienzo De Luca, nella vostra testa sentite la voce di Vicienzo De Luca. «Crediamo - commentano i tre - sia stato un periodo #straordinarioooo e la vostra partecipazione eccezionale perchè siete dei bravi ragazzi dei quartieri».Torneranno Gianluca, Rosario e Massimilianoad animare la due pagine e a divertire i salernitani e non solo? Così dicono. Ma pare ci sia un bel po’ da aspettare.