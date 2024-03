Salerno, nasce il primo video podcast sulla città capoluogo: l'altro racconto

È partito ieri sera su SUD TV (canale digitale 114) "Super Salerno" il primo Video Podcast di attualità sulla città di Ippocrate. A condurre il Podcast, che avrà cadenza settimanale (ogni giovedì), Edy Piro, Mimmo Florio, Daniele Caramagna e Davide Gatto.

«Da trent'anni Salerno è raccontata come una città Straordinaria , questo non è vero, Salerno è una città Super , gonfia di una narrazione degna dell' iconico pallone color arancio. Durante il podcast cercheremo di sgonfiare i proclami per raccontare semplicemente quale sia la realtà» scrivono in una nota i protagonisti.