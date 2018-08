Giovedì 16 Agosto 2018, 20:56

SARNO - Processione di Maria Santissima delle Tre Corone, patrona di Sarno, e il quadro si incastra in una strada. Diverse manovre per liberarlo. Un vicoletto angusto, Vicolo San Francesco, in cui i portatori insieme al parroco, ai fedeli si sono inoltrati. Una tappa del programma religioso e della processione partita ieri, alle ore 19, un corteo seguito da centinaia di persone che hanno percorso oltre 20 chilometri di strade cittadine.A quanto pare, all’altezza del centro storico, i calcoli sbagliati sulle misure e larghezza della viuzza ha fatto sì che il quadro si è incastrasse. Né avanti né indietro, nonostante le manovre, col rischio di danneggiare la imponente e preziosa cornice. Poi, il “dietrofront” come si sente dire proprio nel video, con qualche sorriso e commento. «Non dovevano proprio entrare».