Domenica 15 Settembre 2019, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il video ha fatto subito il giro della rete. Una professoressa fa l’appello e viene derisa da una parte degli studenti. È il contenuto di un ripresa in classe circolata da ieri in rete e sui principali social network. Il fatto sarebbe accaduto in un istituto superiore salernitano e non ha mancato di destare scalpore nel mondo della scuola a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni.Il video divenuto subito virale non è sicuramente recente. Risalirebbe a qualche mese fa, ma è ignoto il periodo in cui sarebbe stato girato. Sta di fatto che il contesto in cui è avvenuto è quello di una classe in pieno orario di lezione. Una sequenza di immagini in pochi minuti che non mancherà di avere ripercussioni. Da una parte la professoressa che tenta di fare l’appello, dall’altra una parte della classe che la sbeffeggia. Nel video uno studente riprende la professoressa in difficoltà che, in piedi davanti alla cattedra, tenta di fare l’appello. Il video dura più di quattro minuti e in poche ore, a partire già da ieri sera, ha registrato un numero molto elevato di visualizzazioni. E dalla rete sono affiorati i primi commenti sull’accaduto. C’è chi si stupisce per come la professoressa sia stata trattata da una parte della classe. Ma c’è anche chi non manca di mettere in evidenza le difficoltà della insegnante. Più di quattro minuti tra lo sberleffo di una parte degli studenti e l’evidente impasse dell’insegnante. La circolazione sul web del video della docente che tenta di fare l’appello in classe ha fatto il giro della rete. Non è escluso che l’amministrazione scolastica possa avviare una indagine sull’accaduto.