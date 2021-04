Videpoker fuorilegge: bar chiuso dai carabinieri a Giffoni Valle Piana

Blitz dei carabinieri in un bar a Giffoni Valle Piana. I militari in una sala, secondaria del bar, hanno scoperto quattro uomini che giocavano ai videopoker e uno degli apparecchi era scollegato dal Monopolio di Stato.

Il videopoker fuori legge è stato sequestrato e gli investigatori hanno scoperto che era collegato illegalmente ad una scheda madre che era gestita dal barista denunciato per frode informatica.

I quattro uomini individuati nel bar e il barista sono stati sanzionati ognuno per 400 euro per non aver rispettato le norme anti Covid-19 ed il bar è stato chiuso per 5 giorni.