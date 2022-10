Evento conclusivo, oggi, della prima edizione del progetto di educazione ambientale di Sistemi Salerno Servizi Idrici rivolto ai giovani studenti delle scuole salernitane e apertura dei lavori della seconda edizione di “Le vie dell’Acqua”. A Palazzo di Città, sono stati proiettati i video prodotti dai ragazzi per raccontare la storia dell’acqua e sono state premiate le scuole Matteo Mari, Vicinanza-Pirro e Barra, che hanno partecipato al concorso “Acqua in tv” per l’edizione 2021/2022 del progetto.

«Tramite il progetto e grazie alla partecipazione dei ragazzi - spiega Mariarosaria Altieri, presidente di Sistemi Salerno Servizi Idrici - siamo riusciti a far vedere, ad esempio, come funzionano i serbatoi di Monticelli, quindi come arriva l’acqua nelle nostre case, cosa accade quando c’è un’interruzione idrica, perché c’è una sospensione. Lo stesso abbiamo fatto all’impianto di depurazione, dove i ragazzi hanno potuto capire cosa è e come funziona un impianto di depurazione e, soprattutto, capire che il depuratore non depura l’acqua del mare, bensì le acque degli scarichi che, con un lungo percorso, vengono immesse pulite nei fiumi e poi in mare».

«È stata una bella iniziativa della nostra partecipata Sistemi Salerno», evidenzia il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, secondo cui «mettere già nella testa dei nostri bambini i criteri minimi per una cultura ecologica, per il rispetto dell’ambiente e delle risorse come l’acqua è un’azione meritoria che serve alla città, ai giovani e alle famiglie». Con la seconda edizione del progetto, sarà attivata una campagna informativa finalizzata a una corretta gestione della risorsa acqua da parte dei cittadini.