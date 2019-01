Viene perquisito e poi denuncia i carabinieri: «Mi hanno rubato i soldi»

Martedì 1 Gennaio 2019, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI. Aveva subito una perquisizione in casa, poi ha chiamato i carabinieri, autori di quel controllo, denunciandoli di avergli rubato i soldi. Ora rischia un processo per calunnia. Il protagonista è un giovane di Angri, A.P. , imputato per il reato di calunnia, dopo aver incolpato falsamente un brigadiere, da lui conosciuto, di avergli portato via del denaro. La cifra consisterebbe in 160 euro, "sottratta" nel corso di una perquisizione che si sarebbe conclusa, a detta del giovane, con l'ammanco poi riscontrato in una fase successiva. «I carabinieri mi hanno rubato i soldi - riferì il ragazzo - li avevo nel portafogli».Le successive indagini mirate a ricostruire i fatti, portarono alla denuncia del ragazzo, accusato di aver mentito sulla circostanza. Secondo la sua versione dei fatti, due carabinieri che lo avevano controllato, con attenzione alle sue cose e ai suoi effetti personali, avevano poi sottratto indebitamente dei soldi. Lui non aveva trovato cento euro, secondo quanto riferito nella telefonata: successivamente, in una seconda telefonata, avrebbe ulteriormente modificato i dettagli della vicenda, riferendo di aver subito un furto non per cento euro, ma per centosessanta euro.A quel punto, nel mezzo della denuncia-bis, lo stesso accusatore, ritenutosi derubato, aveva poi fatto il nome del militare. «È stato lui - spiegò - lo conosco bene», rivolgendosi al centralinista dei militari, lo stesso per entrambe le chiamate di denuncia. Per questi fatti, risalenti alla notte del ventisette settembre 2018, la procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio.