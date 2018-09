Vietato sedersi a Sant'Egidio del Monte Albino: panchine rubate nella notte

Martedì 11 Settembre 2018, 19:45

A Orta Loreto, frazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a confine con la zona rurale della città di Angri, sono state rubate due panchine.Questo quanto capitato nella notte dello scorso 3 settembre. Sono state letteralmente asportate due panchine installate in piazza De Ruggiero, una delle quali era stata donata dalla ditta "Centro Casa" di Angri.Un gesto vile e stupido, che, come tutti i gesti del genere, finisce con il ricadere sulla popolazione. Immediatamente è stata presentata denuncia ai Carabinieri e sono in corso le indagini per risalire agli autori di questo furto.Nel condannare con fermezza questo episodio, il sindaco Nunzio Carpentieri e il consigliere comunale Pietro Grimaldi, delegato alla manutenzione, hanno assicurato che le panchine rubate saranno sostituite nel più breve tempo possibile.