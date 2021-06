Vietri, nel bar e nel ristorante contatori elettrici intestati a persone sconosciute

I Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare hanno denunciato per truffa e sostituzione di persona in concorso un 60enne salernitano, titolare di un ristorante a Vietri, una 61enne di San Valentino Torio, proprietaria di un bar sempre a Vietri, e un 39enne di Vico Equense.

I militari, attraverso sopralluoghi con il personale Enel, hanno scoperto che i due esercizi commerciali traevano l'energia elettrica da due contatori intestati fittiziamente a due ignari soggetti di Giugliano in Campania e di Roccapiemonte, che avevano sporto denuncia per l'arrivo di fatturazioni non riconosciute.

I due titolari del ristorante e del bar, all'atto del controllo, non sono stati in grado di fornire alcuna documentazione circa il pagamento dell'utenza di energia elettrica. È emerso infatti che il 39enne aveva stipulato i contratti via call center Enel utilizzando i dati delle due ignare persone, consentendo così agli altri due denunciati di allacciarsi alla rete elettrica senza pagare nulla.