Vietri, due denunciati per abusivismo edilizio nel centro storico

Controlli specifici e approfonditi sono stati svolti dai Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare (Salerno) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nell'ambito del contrasto all'abusivismo edilizio. In due occasioni è stato contestato il reato di realizzazione edilizia in difformità e autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nel primo caso è stata denunciata una donna che ha realizzato un vano finestra abusivo nella propria abitazione di residenza nel centro storico di Vietri, non previsto nel permesso a costruire. Nel secondo caso si tratta di un uomo, sempre residente a Vietri, che senza alcuna autorizzazione ha reso abitabile il seminterrato della propria casa, oltre ad aver realizzato un marciapiede, un manufatto in muratura di 15 mq ed un pollaio.