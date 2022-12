Vietri, serie di furti nella frazione di Dragonea: il comitato lancia l'allarme

Serie di furti nella frazione Dragionea di Vietri sul Mare. A lanciare l'allarme è il comitato cittadino su sollecitazione di alcuni abitanti della zona alcuni dei quali vittime dei malinntenzionati. Nel chiedere maggiori controlli sul territorio, il comitato cittadino di Dragonea si fa così portavoce di un disagio che è quello relaitivo alla sicurezza della frazione.

«Stiamo ricevendo tante segnalazioni e testimonianze di persone, soprattutto appartenenti a famiglie con anziani e bambini, ormai in preda al panico - dicono - Dalla popolazione é corale l’appello rivolto alle istituzioni e alle autorità di controllare di più e con frequenza il territorio e non solo nelle ore notturne».

Per il comitato molti temono di allontanarsi anche per pochi minuti da casa. «Per seguire una messa sta diventando un atto di coraggio - aggiungono - La nostra raccomandazione è di non aprire a sconosciuti, restare vigili e attenti alle persone e alle auto sospette e segnalarle subito alle autorità».