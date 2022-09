Vietri, lavori nelle scuole di due frazioni, si vota in altri seggi: predisposta le navette

Anche Vietri sul Mare predispone un servizio navette per venire incontro alle difficoltà dei propri cittadini residenti nelle frazioni di Molina e Dragonea dove a causa degli interventi di manutenzione dei plessi scolastici non è stato possibile attivare i seggi elettorali.

E così come accade per le attività didattiche, il tutto è stato trasferito nei plessi di Vietri capoluogo e di Benincasa dove sono appoggiate rispettivamente le liste elettorali delle sezioni 4 e 9 relative alle frazioni di Molina e Dragonea.

Per agevolare i cittadini di Molina e Dragonea a recarsi alle urne, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, ha previsto l’istituzione di due navette che saranno attive sulle tratte Molina-Vietri sul Mare e Dragonea-Benincasa a partire dalle 7 e fino alle 22.15

Per un totale di 21 per ciascuna delle due tratte, le corse sono previste andata e ritorno. Intanto Il consigliere delegato ai trasporti, Annalaura Raimondi, ha reso noto che è stata fatta richiesta a Busitalia per l'istituzione di una corsa aggiuntiva in orario mattutino per agevolare i tanti fruitori, tra cui gli studenti.