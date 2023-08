A Vietri quasi pronta Piazza Amendola, un'opera d'arte “en plein air”con le sirene di Gambone

Un'elegante balconata sul mare. Spalancata, tra sole e natura, sul golfo di Salerno. Ma soprattutto impreziosita da decorazioni in ceramica come le sirene di Gambone realizzate in cotto pesto ceramica. Così si presenta piazza Amendola a Vietri sul Mare dove il comune si appresta a concludere un importante intervento di restyling. Il progetto di riqualificazione ha, infatti, trasformato in un’opera d’arte “en plein air” uno dei posti più belli e fotografati d’Europa.

E le immagini dall'alto realizzate dai progettisti sono suggestive. Già perché questa straordinaria terrazza sul mare si presenta impreziosita da ceramiche e maioliche si ispirano ad un disegno di Guido Gambone tra i grandi maestri vietresi che di formò nel cosiddetto “periodo tedesco", quello che vide la permanenza a Vietri di artisti del calibro di Richard Dölker, Irene Kowaliska, Margarete Thewalt Hannasch che seppero introdurre nuova linfa vitale nell'ormai stanca produzione vietrese.

Due sirene gigantesche e una serie di creature marine compongono i disegni che abbeliscono la piazza, come una sorta di riproposizione, tra mito e realtà, dell'habitat che popola lo specchio di mare di fronte al contrafforte di roccia su cui sorge la Vietri sul mare, sempre più elegante porta di ingresso alla Costiera Amalfitana. Realizzato dai tecnici Giancarlo Solimene e Alessandro Rosolia, il progetto è ormai in dirittura d'arrivo.

«Il nuovo look di Piazza Amendola che ormai ha preso corpo è figlio di un progetto ambizioso che regalerà ai cittadini e ai visitatori un’opera pubblica da collezione, con un eccezionale innesto in ceramica che si ispira ad un disegno di Guido Gambone - spiega il sindaco Giovanno De Simone - Abbiamo trasforato, rendendola al contempo unica, una piazza panoramica tra le più fotografate d’Italia e d’Europa, punto di ritrovo per i cittadini di Vietri sul Mare e di attrazione per i turisti e visitatori.

Ora siamo in dirittura d'arrivo per l'apertura».