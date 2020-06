a giovedì 25 giugno riaprono le spiagge libere a Vietri sul Mare. Infatti, dopo il caos che si era verificato sul litorale della frazione Marina, il primo cittadino Giovanni De Simone ne aveva ordinato la chiusura in attesa della predisposizione di un apposito piano per gestire gli afflussi, far rispettare le distanze di sicurezza e assicurare controlli costanti. Nella tarda serata di venerdì è stata varata una nuova ordinanza con la quale viene disciplinato, fino al 31 luglio (salvo proroga dello stato di emergenza) l’ingresso e la fruizione delle spiagge libere situate sul territorio comunale di Vietri sul Mare.

LE REGOLE

Nello specifico, oltre alla creazione di percorsi di entrata e uscita differenziati, alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso e al rispetto delle distanze minime, l’ordinanza dispone l’accesso alle spiagge libere in due fasce orarie (dalle 8 alle 13,30 e dalle 14 alle 19) e soltanto previa prenotazione telefonica (089763810), fondamentale per il tracciamento dei contatti in caso di eventuali contagi. I residenti di Vietri sul Mare, i proprietari di abitazioni sul territorio comunale, potranno accedere gratuitamente, per tutti gli altri è previsto il pagamento di un euro a persona per ciascun turno. La decisione dell’amministrazione comunale vietrese aveva sollevato un vespaio di polemiche anche nella vicina Cava de’ Tirreni. Nella giornata di ieri, però, è stato siglato un “patto” tra il primo cittadino metelliano Vincenzo Servalli ed il suo collega vietrese Giovanni De Simone, in virtù del quale anche i cittadini cavesi avranno accesso gratuito alle spiagge libere di Vietri sul Mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA