A Vietri sul Mare la 17esima edizione del Coffi: ecco tutti i vincitori del festival del cortometraggio

Premiati i cortometraggi vincitori nelle quattro sezioni in cui si articola la 17esima edizione del Coffi – CortOglobo Film Festival Italia, organizzata dall’Associazione Culturale ’O Globo. Partner organizzativo CMadvisor, media partner Rai Italia.

Ieri sera alle ore 20, nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori del festival, già designati lo scorso dicembre al termine dei due appuntamenti in streaming del 28 e del 29 dicembre.

L’iniziativa, che si propone di essere “fuori dagli schermi”, è stata presentata da Nunzia Schiavone, che ha proclamato i cortometraggi vincitori, scelti da una giuria di esperti tra gli oltre 900 lavori pervenuti.

La giuria è stata presieduta dal regista Mimmo Calopresti e composta dagli attori Sebastiano Somma, Antonia Autuori, dalla sceneggiatrice Giamila Fiorini, dal produttore Umberto Rinaldi e dal compositore Pasquale Bardaro.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti, in collegamento, Sebastiano Somma e Mimmo Calopresti, che ha condiviso con il pubblico alcune riflessioni sul cinema italiano e ha parlato del suo nuovo progetto cinematografico, incentrato sulla parabola esistenziale e professionale dello stilista Gianni Versace.

Cortometraggi vincitori. Per la categoria “Sguardi d’autore”, dedicata ai professionisti del settore, ha vinto “RoY”, con la regia di Tom Berkeley e di Ross White.

Per la categoria “Nuovi percorsi”, in cui concorrono produzioni completamente indipendenti, è stato scelto “Soluzioni alternative” con la regia di Filippo Tamburini, mentre nella sezione “Documentari”, dedicata al racconto della realtà, il cortometraggio vincitore è risultato essere “La salud naufraga en la frontiera sur” con la regia di Alba Villén e di Ignacio Marín.

Infine, per la categoria “Animazione”, dedicata ai ragazzi e agli amanti dei fumetti e del disegno, il corto premiato è stato “Shakespeare for all Ages” per la regia di Hannes Rall.

Due le menzioni speciali: al regista iraniano Navid Nikkhan Azad, intervenuto in collegamento da Teheran, e a Carlo Quinto in qualità di esordiente.

Per visionare i cortometraggi: https://streaming.coffifestival.it/

Andrea Recussi, direttore artistico e fondatore del Coffi - CortOglobo Film Festival Italia, ha affermato: «Il principale obiettivo del Coffi Festival è di dare un’occasione di visibilità a tanti giovani talenti che altrimenti non avrebbero voce per esprimere le loro idee. In passato il festival è stato una vetrina per il talento di Sydney Sibilia e di Edoardo De Angelis e speriamo di continuare su questo percorso perché crediamo che il cinema italiano sia un composito mosaico di talenti, che devono essere incoraggiati con azioni concrete e non solo blanditi con belle ma sterili parole».