Vietri, arrivano le Bande da giro con sfilate, marce sinfoniche e concerti

Per tre giorni – da lunedì 1 a mercoledì 3 agosto – a Vietri sul Mare la rassegna Bande da giro, voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, assicurerà buona musica e tanto divertimento: protagoniste quattro diverse bande musicali, composte ognuna da quaranta elementi, che fanno parte del circuito dell'Anbg, l'associazione nazionale delle bande da giro.

La manifestazione, ideata ed organizzata da Vincenzo Ronca, docente di sassofono presso l'Istituto Comprensivo Picentia di Pontecagnano, porterà nella prima cittadina della Costiera amalfitana la Banda di Rutigliano, la Banda di Gioia del Colle, la Banda di Conversano e la Banda di Francavilla Fontana che animeranno con la loro musica coinvolgente l'intera cittadina.

Le Bande da giro sono quelle che tipicamente si spostano in tutti i paesi, soprattutto del sud Italia, per rallegrare eventi della tradizione e feste padronali: protagoniste della manifestazione sono le musiche sinfoniche e la musica lirica, con famose arie d'opere dalle più note liriche, dalla Traviata, alla Norma, a Lucia di Lammermour.

Lunedì 1 agosto la Banda di Rutigliano, diretta dal maestro Gaetano Cellamara che ne è anche il responsabile, farà una sfilata lungo Corso Umberto I alle 18,30; seguiranno marce sinfoniche in piazza Amendola alle ore 19 e, alle 21, concerto bandistico alla Villa comunale.

Martedì 2 agosto la Banda di Gioia del Colle - responsabile il Maestro Paolo Viggiani – diretta dal maestro Rocco Eletto farà una prima sfilata al Corso Umberto I alle 9, cui seguirà un matinée in piazza Amendola alle ore 10; in serata sarà la volta della Banda di Conversano, il cui responsabile e direttore è il Maestro Angelo Schirinzi, a tenere la sfilata lungo il Corso Umberto I alle 18,30. Seguiranno marce sinfoniche in piazza Amendola alle ore 19 e il concerto bandistico alle 21 alla Villa comunale.

Mercoledì 3 agosto sarà la Banda di Francavilla Fontana - il cui responsabile è il maestro Emanuele Maggiore – ad esibirsi in sfilata sfilata al Corso Umberto I alle 18,30, diretta dal Maestro Ermir Krantia; seguiranno marce sinfoniche in piazza Amendola alle 19 e il concerto bandistico alle 21 alla Villa comunale. Ingresso libero e gratuito a tutta la manifestazione.