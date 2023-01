Una balconata sul mare. Spalancata, tra sole e natura, sul golfo di Salerno. Così si presenterà la prossima estate piazza Amendola a Vietri sul Mare dove il Comune si appresta a realizzare un importante intervento di restyling. Il progetto di riqualificazione presentato qualche giorno fa, contestualmente alla firma della convenzione con la ditta che ieri ha iniziato i lavori, punta a trasformare in un'opera d'arte «en plein air» uno dei posti più belli e fotografati d'Europa. Una vera e propria terrazza sul mare, impreziosita da ceramiche e maioliche si ispirano ad un disegno di Guido Gambone, tra i grandi maestri vietresi che si formò nel cosiddetto «periodo tedesco», quello che vide la permanenza in Costiera di artisti del calibro di Richard Dölker, Irene Kowaliska, Margarete Thewalt Hannasch che seppero introdurre nuova linfa vitale nell'ormai stanca produzione vietrese.

Due sirene gigantesche e una serie di creature marine compongono i disegni che andranno ad abbellire la piazza, come una sorta di riproposizione, tra mito e realtà, dell'habitat che popola lo specchio di mare di fronte al contrafforte di roccia su cui sorge la città della ceramica, sempre più elegante porta di ingresso alla Costiera Amalfitana. Realizzato dai tecnici Giancarlo Solimene e Alessandro Rosolia, il progetto sarà eseguito dalle ditte Consorzio Stabile Campania e Mitra con i cui rappresentanti legali è stata firmata in comune la convenzione per l'apertura del cantiere. L'opera di restyling della piazza punta a eliminare la sosta delle auto e a celebrare i grandi maestri dell'arte ceramica.



«Il nuovo look di Piazza Amendola è figlio di un progetto ambizioso che regalerà ai cittadini e ai visitatori un'opera pubblica da collezione, con un eccezionale innesto in ceramica che si ispira ad un disegno di Guido Gambone - spiega il sindaco Giovanni De Simone - Trasformiamo e rendiamo unico una piazza panoramica, tra le più fotografate d'Italia e d'Europa, punto di ritrovo per i cittadini di Vietri sul Mare e di attrazione per i turisti e visitatori. Entro pochi mesi l'opera sarà completata e la nuova piazza restituita alla cittadinanza. È un intervento che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto e che ora diventa realtà». Piazza Amendola, salotto alto di Vietri sul Mare, è da sempre punto di ritrovo ma anche di meditazione, complice la posizione che consente di spingere lo sguardo fino all'estremo limite del blu. Posizionata al di là della statale che separa il belvedere dal monumentale palazzo Solimene, piazza Amendola si propone di diventare l'ennesima opera «en plein air» che caratterizza l'assetto urbano di Vietri sul Mare.