Vigilantes sventano colpo in banca: caccia alla gang a San Marzano

Vigilantes sventano un colpo in banca, a San Marzano sul Sarno, presso l'istituto San Paolo in via Martiri della Loggia. L'episodio risale all'altra notte, intorno alle 4, quando una banda di ladri è riuscita ad entrare all'interno della banca.

Una volta dentro, i malviventi avrebbero prima tentato di forzare un bancomat e poi la cassa prinicipale, senza risultato.

Da lì è scattato l'allarme collegato alla central room dell'istituto di credito, che a sua volta ha trasmesso la comunicazione agli addetti della vigilanza "San Michele", intervenuti sul posto in pochi minuti.

La banda di ladri era però riuscita a fuggire.

Non hanno portato via nulla ma la fuga sarebbe stata facilitata dall'aiuto di un complice, in attesa all'esterno. L'arrivo della sicurezza ha evitato tuttavvia altro genere di furto. Sul caso indagano i carabinieri della stazione, giunti in zona per un sopralluogo e verifiche e attività di natura scientifica. Si vaglieranno anche le telecamere di videosorveglianza per individuare i componenti della banda di ladri.