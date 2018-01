Sabato 6 Gennaio 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 20:03

SALERNO - Ritorna dopo tre anni il pattugliamento della polizia municipale all’esterno delle scuole. Il servizio scolastico sarà garantito a partire da lunedì a seguito di un rimodulazione dell’orario di servizio comunicato dal comandante della polizia municipale, Elvira Cantarella. Possono finalmente tirare un sospiro di sollievo le tante famiglie degli studenti che da settembre chiedevano maggiore sicurezza e controllo agli attraversamenti pedonali e nelle adiacenze dei plessi scolastici, spesso in balia della sosta selvaggia delle auto degli stessi genitori. Varato ieri il piano organizzativo che vedrà le pattuglie dei vigili all’inizio delle lezioni e all’uscita degli studenti. La novità di inizio anno prende il via lunedì con pattugliamenti strategici a Pastena, Torrione e in zona centro. Dalla prossima settimana la presenza dei vigili urbani davanti alle scuole entrerà a pieno ritmo e aumenterà il numero dei plessi sorvegliati. Ieri l’ufficio viabilità, coordinato dal capitano Battipaglia, ha dato esecuzione al piano dei servizi scolastici sul territorio comunale. Da lunedì le pattuglie dei vigili urbani ritorneranno davanti alle scuole all’inizio delle lezioni in via Belisario Corenzio, a Pastena, dove c’è un’alta concentrazione di scuole (il plesso don Milani e la media Monterisi), in via Parmenide, a Mercatello, nelle adiacenze del comprensivo Montalcini, in via Rocco Cocchia (nelle adiacenze della scuola Mazzetti); a Torrione scatta il presidio della polizia municipale nei pressi della scuola Matteo Mari, dove ogni mattina da settembre si registrano disagi per rallentamenti del traffico e soprattutto in orario scolastico; in zona Irno sarà presente una pattuglia della polizia municipale nei pressi del plesso Giacomo Costa sulla Lungoirno; in centro spazio per il presidio dinanzi alle scuole Barra. I servizi prenderanno il via già dalle ore 7. E’ sicuramente una importante novità tanto attesa dalle famiglie.