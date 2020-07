LEGGI ANCHE

Non ha esitato ad accorrere quando ha visto le fiamme divampare: ha messo in salvo il suo anziano padre, ha aiutato i colleghi ad allontanare le persone, insieme a loro e ai vigili urbani ha spostato le bombole piene di gas presenti nell’abitazione e in quelle vicine. Non si è preoccupato di sé stesso, visto che mettere in salvo le persone e spegnere gli incendi era il suo lavoro, la sua missione.Eppure, quando tutto sembrava ormai finito, quando il fuoco era sotto controllo e nessuno correva più pericolo, quando il peggio sembrava passato, il suo cuore lo ha tradito:, 53 anni, vigile del fuoco, ha avvertito un malore. È stato subito soccorso, in pochi minuti è arrivata l’eliambulanza per trasportarlo all’ospedale Ruggi di Salerno, atterrata nel campo sportivo Vecchio a Capaccio Scalo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: il suo cuore si è fermato per sempre prima che l’eliambulanza potesse partire per Salerno.