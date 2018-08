Martedì 28 Agosto 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 06:43

NOCERA INFERIORE - Sabato 25 agosto. Sono le 11,39. Siamo in via Papa Urbano VI, zona periferica di Nocera Inferiore. Sullo sfondo si vede un’auto bianca, sembra una Fiat Punto, ferma ad un lato della strada. Il portellone del vano bagaglio è aperto, c’è la sagoma di una donna che tira fuori un grande sacco di plastica nera e lo lancia sul ciglio della via. Sopraggiunge in senso inverso un’utilitaria di colore azzurro, è una Hyundai. Il conducente dallo specchietto retrovisore osserva la scena, fa marcia indietro ed inizia a suonare il clacson. Si avvicina alla Punto e, dobbiamo immaginarlo perché l’audio non si sente, richiama la donna. Forse le dice che non è corretto quello che sta facendo. Dopo alcuni secondi dal lato guida scende un uomo in bermuda e t-shirt, capelli brizzolati. Si appoggia al finestrino dell’altra auto e parla al conducente, che ingrana la prima e riparte. Poi, inequivocabile, il gesto minaccioso con il braccio destro alzato da parte dell’ uomo in bermuda.Sono le immagini riprese dalla telecamera di un ristorante. Il proprietario ha riconosciuto in quell’uomo un vigile urbano. Scarica il video e lo posta sul profilo facebook del sindaco Torquato. Si dice indignato per quei fotogrammi. «E pensare – scrive – che dovrebbero essere loro a dare l’esempio». Il video diventa virale. Internet non perdona. In poche ore centinaia di condivisioni e commenti di condanna. E l’auspicio che l’amministrazione comunale e il comando dei vigili urbani intervengano per individuare il colpevole e punirlo. «Dopo aver visionato il filmato – ha detto il sindaco - ho incontrato il comandante della polizia locale sollecitandolo al rapido svolgimento dei necessari accertamenti, all’adozione delle sanzioni e dei provvedimenti».