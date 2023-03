Caserma dei vigili fatiscente, l'appello della consigliera Barbara Figliolia per spostarla: «Individuare nuovi spazi nella città di Salerno»

«Scelte concrete sulla individuazione della sede in cui allocare il comando dei vigili urbani». È il monito lanciato dalla consigliera comunale di Salerno Barbara Figliolia che a invitato tutti gli attori istituzionali ad affrontare la questione «di petto e con risolutezza per evitare l'inconcludenza». Quella della delocalizzazione della caserma della polizia locale è una vicenda ormai datata: da tempo gli esponenti sindacali della categoria chiedono all'amministrazione comunale di individuare nuovi spazi per gli uffici dei caschi bianchi. Via dei Carrari, tra la zona industriale e lo stadio Arechi, è una struttura ormai fatiscente e profondamente segnata dal tempo. Non consentirebbe, secondo quanto riferito dagli agenti stessi, un corretto e funzionale svolgimento delle attività e la distanza dalle zone più centrali della città non migliora la situazione.

«Nei prossimi giorni - annuncia Figliolia - mi impegnerò con determinazione ed ostinazione ad invitare l'assessore al ramo, Claudio Tringali, a compiere con una delegazione di consiglieri un sopralluogo in alcuni edifici comunali in cui potrebbe esserci la possibilità di sistemare il comando dei vigili, le cui difficoltà, come si sa, si ripercuotono negativamente sulla macchina comunale, dal momento che i compiti che svolgono sono essenziali per il suo buon funzionamento».

Tra le soluzioni proposte negli anni ci sono state l'edificio che attualmente ospita l'anagrafe di via Picarielli, alla zona orientale o il poco distante bocciodromo di Santa Margherita dove ci sarebbe spazio per costruire una nuova struttura. Infine anche la palazzina Liberty di Fratte, nell'area ex Mcm.

«Abbiamo il dovere delle scelte operative senza più procrastinarle», conclude Figliolia.