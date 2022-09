San Gregorio Magno, per i vigili del fuoco addestramento sulle pale eoliche

Si sono concluse oggi pomeriggio le attività di addestramento presso l’impianto eolico di San Gregorio Magno (Salerno) gestito dalla società Engie Italia.

L’esercitazione, organizzata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania in sinergia con il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, è stata articolata in due giorni di manovre sul campo, 14 e 15 settembre, precedute da un briefing organizzativo e conoscitivo, tenutosi presso il Comando di Salerno, dove personale della società Engie e della Siemens, che si occupa della manutenzione della turbina, hanno presentato le loro procedure di lavoro e di emergenza, mentre i Responsabili Operativi SAF della Campania hanno pianificato le manovre da svolgere presso l’impianto.

All’esercitazione hanno partecipato, nelle due giornate, circa quaranta Vigili del Fuoco con abilitazione SAF Avanzata, provenienti da tutti i comandi della regione. È stata anche l’occasione per effettuare un sorvolo del campo eolico con l’elicottero VF del Nucleo di Pontecagnano, verificando la possibilità di avvicinamento e di atterraggio in emergenza nelle immediate vicinanze delle turbine eoliche.

Nella giornata del 15 settembre sono intervenuti il Direttore Regionale della Campania, ingegnere Emanuele Franculli e il Comandante di Salerno, architetto Rosa D’Eliseo, che hanno ringraziato il personale presente e la società Engie per la disponibilità mostrata, rappresentando l’importanza di queste esperienze operative che possono rivelarsi importantissime, in termini di conoscenze reciproche, nel caso dovessero presentarsi situazioni di emergenza reali.