LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto dei caschi bianchi non si è fermata allo stop e ha travolto e distrutto un veicolo che stava percorrendo Corso Vittorio Emanuele, ad Angri L'impatto con la Fiat 600, a bordo della quale viaggiavano due donne, è avvenuto al bivio con via Salvatore di Giacomo. Auto danneggiata nello scontro e tanto spavento per i passeggeri. Sul posto oltre ai vigili sono intervenuti i carabinieri di Nocera Inferiore, per ricostruire la dinamica dell'incidente.