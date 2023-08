Vigili sulle barricate a Salerno: «Disorganizzazione per le partite della Salernitana, il Comune ci convochi»

«Tanta disorganizzazione e mancato confronto con i sindacati. Il Comune deve convocare un tavolo di confronto», è il monito lanciato dal segretario della Cgil Funzione Pubblica Antonio Capezzuto alla vigilia dell'esordio in casa dei granata.

«In merito ad informazioni che parlano di vigili urbani in protesta si segnala che le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro all’amministrazione per chiarire le modalità di impiego del personale durante le partite interne della Salernitana - spiega Capezzuto - nessuna protesta degli operatori é in corso. C’è da evidenziare una grande disorganizzazione e mancanza di confronto da parte del Comando di Polizia Municipale con i sindacati».

Ciò anche alla luce del fatto che «gli eventi sportivi della squadra salernitana sono eventi non straordinari ma programmati nel tempo, e quindi necessitano di una programmazione attenta anche per evitare che durante i match non vi sia alcuna pattuglia a disposizione in città. La mancata programmazione e la disorganizzazione interna, di fatti, sono stati alcuni elementi che portarono la Cgil Fp a manifestare sotto la sede del Comune di Salerno nel mese di luglio, alla presenza di quasi 100 operatori». Capezzuto ricorda anche che il servizio reso a terzi «ha una sua regolamentazione contrattuale e aspettiamo di discuterne al tavolo di confronto per favorire un utile servizio alla cittadinanza e il giusto contributo agli operatori coinvolti».