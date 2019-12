Un incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba all’ingresso di Palinuro. Una Vigilia di Natale che inizia male per tre giovani cilentani. Secondo quanto ricostruito dai soccorsi giunti immediatamente sul posto, il conducente di un’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo nei pressi della rotonda e si sarebbe andato a schiantare. A bordo del veicolo, andato distrutto nella parte anteriore, viaggiavano un ragazzo di Massicelle che lavora in Svizzera, uno di Vallo della Lucania e uno di Palinuro.



Sul posto sono prontamente intervenute tre ambulanze. I sanitari Veltri, Ciursa e Radano i primi ad intervenire. I rilievi del caso spettano ai carabinieri della compagnia di Sapri. I tre feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Hanno riportato trauma cranico, ferite e contusioni in diverse parti del corpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA