Venerdì 31 Agosto 2018, 12:41

SARNO - Rifiuti e schegge di vetro, sporcizia e ingressi non controllati. È la villa comunale di San Valentino Torio, un piccolo gioiellino dell'agro sarnese nocerino, che negli ultimi tempi, però, fa registrare diverse criticità. A segnalarlo sono proprio i cittadini con foto e video di quanto ritrovato all'interno del parco verde della città. Decine sono le segnalazioni, insieme alle richieste di interventi atti ad individuare del personale ad hoc da impiegare per il controllo. Il problema è rappresentato anche dagli avventori, poco attenti e piuttosto superficiali. Sprazzi di inciviltà che hanno ridotto alcuni angoli in aree di sudiciume.«Purtroppo i bambini non possono più giocare in tranquillità come una volta - segnala una mamma - Le zone di verde e le aiuole sono sporche. Tra l'altro chi entra in villa spesso lo fa con biciclette percorrendo l'area come se fosse una pista, con rischio per tutti. Serve vigilanza subito, è necessaria a garantire l'incolumità dei bambini».