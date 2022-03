Villa Rufolo, riapre al pubblico il monumento simbolo di Ravello

Da venerdì 1° aprile, il monumento simbolo di Ravello sarà visitabile tutti i giorni con orario continuato dalle ore 9 alle ore 20 con ultimo ingresso alle ore 19.30. Per la visita a Villa Rufolo, tornata alla piena fruizione dopo le restrizioni dovute alla pandemia, vengono ripristinate le tariffe già in vigore nel 2019, pari a 7 euro per i visitatori individuali, 6 euro per gruppi di almeno 15 persone, mentre per i bambini tra i 5-12 anni e per gli over 65 il costo sarà di 5 euro.

APPROFONDIMENTI LA RIAPERTURA «Un giorno a corte», visita teatralizzata per la... LA MOSTRA La mostra «Farfalle senza ali» di Stefania La Greca alla... IL CASO Napoli Est, si corre per recuperare la Città dei bambini: ex...

La Torre Museo rispetterà gli stessi orari di visita del complesso monumentale fermo restando il divieto di accesso, per ragioni di sicurezza, ai bambini al di sotto dei 5 anni di età.