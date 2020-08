Si è tenuta con grande successo, nonostante le restrizioni del Covid, il Villammare Festival Film&Friends organizzato dal patron Alessandro Cocorullo, dall’Associazione Villammare Film Festival-Golfo di Policastro del Comune di Vibonati e con il supporto di 105 Tv e sotto la direzione artistica di Andrea Axel Nobile.

In moltissimi sono venuti ad applaudire gli ospiti presenti durante le serate che hanno ricevuto anche diversi premi. Tra questi: l’attore Ernesto Mahieux (Premio alla carriera), Viviana Cangiano delle Ebbanesis presenti il giorno 25 (premio miglior attrice per il film “Il ladro di cardellini”) Fabio Troiano (miglior attore per “Nati 2 volte”), Nathalie Caldonazzo (miglior attrice premio 105tv per il corto “I want you” di Claudio Masin), Massimiliano Varrese sul palco con la compagna Valentina Melis protagonisti del film “Affittasi vita” (premio speciale Settimanale Ora consegnato dall’attrice Chiara Conti), Gianni Parisi (Premio miglior attore non protagonista per il film “Mai per sempre” di Fabio Massa), Yuliya Mayarchuk (miglior attrice non protagonista per il film “Il ladro dei cardellini”). Ancora, menzione a Eva Henger dagli esercenti cinematografici campani per il corto “Il postino sogna due volte” e premio Rotary a “’A livella de’ creature” di Pierfrancesco e Angelo Borruto.



«È stata un’edizione complicata, ma è stata una scommessa vinta per il territorio e per il cinema perché siamo riusciti a portare il grande cinema italiano e straniero ancora una volta a Villammare con tutte le dovute attenzioni, visto il periodo e in una grande ripresa in tutti i settori», dichiara Axel Andrea Nobile, direttore artistico della manifestazione.

Per il premio miglior sceneggiatura ex aequo vincono “Mai per sempre” di Fabio Massa e “Nati 2 volte” di Pierluigi di Lallo. Per la colonna sonora vince “Il ladro di cardellini” di Carlo Luglio per l’originalità e la difficoltà di fondere musica, canzoni e canto dei cardellini coerentemente alla storia. Per la migliore regia “Affittasi vita” scritto e diretto da Stefano Usardi perché il suo autore ha saputo con destrezza far perdere nelle pieghe di un film esistenziale, sia gli attori che gli spettatori. Vince il premio per il miglior film “Il ladro di cardellini” di Carlo Luglio, che ha saputo costruire un film fantasioso, a tratti fantastico, mettendo insieme un cast di attori napoletani come non se ne vedeva da anni.

Ancora, per il miglior cortometraggio al primo posto è stato premiato “Dis-play” scritto e diretto da Roberto Calebrese e Tito Laurenti. Menzione speciale soggetto originale al corto “Nell’orso” di Lilian Sassanelli e “La inevitable muerte del cangrejo” di Ahcitz Azcona. Tra i film premiati dalla casa di Produzione e di Distribuzione Shinema di Dina Ariniello e Nicola Guarino spicca il mediometraggio “Quarantine” di Valerio Di Lorenzo interpretato da Francesca Olia, girato durante la quarantena e di genere grottesco racconta la paranoia di una aspirante attrice.

