Villammare Festival, il gran finale con Ornella Muti e Pino Quartullo

Gran finale sabato 27 agosto ore 21, al Villammare Festival Film&Friends con gli attesissimi Ornella Muti e Pino Quartullo che in questi mesi sono in tour con lo spettacolo teatrale Mia moglie Penelope. Attori di successo, interpreti di lunga carriera, Ornella Muti e Pino Quartullo riproporranno alcuni dei passaggi più divertenti e sorprendenti del loro spettacolo. L’arrivo di ad Itaca Ulisse che vestito da mendicante crede di aver convinto tutti Penelope compresa, mentre lei a differenza di quanto leggiamo nei versi di Omero riconosce subito e senza ombra di dubbio suo marito sotto gli stracci con cui si era travestito. Lei decide di stare al gioco, offesa da quel ritorno tanto atteso avvenuto nella diffidenza del suo sposo. Ulisse compirà la sua vendetta contro i pretendenti di sua moglie e del suo trono, ma non meno difficile e complicata sarà la riconquista di sua moglie Penelope, che in questo testo appare non più solo iconico vessillo di attesa e pazienza muliebre, ma ironica forte e stratega, almeno al pari del suo marito dal multiforme ingegno. Perché come sentenzia il prologo dello spettacolo «temi i tuoi nemici, ma ancor più temi tua moglie se vorrai ingannarla».

Tra gli ospiti anche l’attrice Raffaella Di Caprio, volto in ascesa tra cinema e tv. Protagonista delle serie tv «Furore2» e «I Bastardi di Pizzo Falcone», l’artista presenterà un corto firmato da Roberto Rocco dove interpreterà le grandi icone femminili del cinema Italiano. Anche quest’anno il Villammare Festival Film&Friends manterrà momenti dedicati all’arte con le sculture nei giardini del lungomare e i tanto apprezzati dopo cinema gastronomici.