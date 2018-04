Mercoledì 4 Aprile 2018, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanza è sotto choc per la scomparsa improvvisa di Raffaele Laveglia. L’uomo è caduto da un albero situato nel terreno antistante la sua villetta in località Le Ginestre a Villammare. Dopo il suo pensionamento trascorreva lunghi periodi dell’anno nella cittadina rivierasca del Golfo di Policastro.L’incidente è accaduto martedì scorso e nella notte il suo cuore ha smesso di battere. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15 a Sanza, dove Laveglia ha ricoperto anche la carica di assessore. Tra i primi a raggiungerlo martedì in ospedale, appena si è diffusa la notizia del suo ricovero, è stato il sindaco sanzese Vittorio Esposito.Laveglia era un imprenditore molto conosciuto da queste parti: è stato titolare dell’omonima impresa di costruzioni, oggi in mano al figlio.