Villammare, recuperata tartaruga spiaggiata: era in stato avanzato di decomposizione

Tartaruga spiaggiata a Villammare. E' stata ritrovata in stato avanzato di decomposizione, restituita così dal mare. La guardia costiera è intervenuta per portarla via. È rimasto solo il carapace, la "casa" della tartaruga, quindi la sua morte risale a un po' di tempo fa, i tecnici verificheranno cosa sia potuto accadere. I bagnati incuriositi si sono radunati attorno ai resti della testuggine seguendo tutte le operazioni di recupero. Il ritrovamento sulla spiaggia antistante l'Hotel Perla.