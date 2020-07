Turisti in vacanza a Villammare perdono la borsa con soldi e documenti al parco Marinella e un carabiniere della compagnia di Sapri in borghese la rinvenuta e la restituisce ai legittimi proprietari. Francesco Parlato e la moglie Carmela Alfano mercoledì scorso alle 19 ha trascorso un po’ di tempo nel parco e poi hanno fatto rientro nel vicino hotel La Perla, dove alloggiavano. La moglie per distrazione ha dimenticato nel parco la borsa contenente una cospicua somma di denaro e documenti importanti anche del marito.



Alle sei del mattino del giorno successivo il brigadiere Pino Borneo del nucleo radiomobile mentre portava a passeggio il suo cane ha ritrovato la borsa ed ha subito avviato una vera e propria attività investigativa per risalire ai proprietari. All’interno non c’era nemmeno un numero telefonico da cui partire. Alla fine la coppia di turisti è stata rintracciata e chiamata in caserma per il ritiro della borsa. Il turista fortunato commosso ha ringraziato commosso il brigadiere e l’intera compagnia dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA